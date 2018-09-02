Предполагаемая любовница мужа Ани Лорак прокомментировала скандальное видео с ним

Девушка отрицает свои отношения с Муратом, хотя ее неоднократно видели вместе с ним.

Недавно имя Яны Беляевой оказалось в эпицентре громкого скандала. Ее вместе с мужем Ани Лорак сняли на камеру в одном из киевских ночных клубов, где они обнимались, перешептывались, даже целовались.

Девушка прокомментировала скандальное видео с Муратом Налчаджиоглу, передает "ТСН".

Читайте такжеАни Лорак появилась в нежном образе и задумалась о мечтах (фото)

"На видео вообще была не я. И мне приписали роман с Муратом, мужем Ани Лорак", - заявила Яна.

Интересно, что девушка отрицает свои отношения с Муратом, хотя ее неоднократно видели вместе с ним. Девушка опровергает все слухи связанные с Муратом. Даже то, что, как поговаривают, их отношения длятся уже три года и сам Мурат не отрицает отношения с девушкой.

"Я не знаю, что ответить, потому что это была не я на видео. Он не мог отрицать или подтверждать, потому что я не была с ним в романе", - отметила Беляева.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, её муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.