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В Москве госпитализирован известный режиссер - лауреат премии "Оскар"

15:24, 30 августа 2018
Общество
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Меньшов госпитализирован / kino-teatr.ru

Российский актер и режиссер Владимир Меньшов, наиболее известный по фильмам "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", госпитализирован в одну из московских клиник.

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У него диагностировали стенокардию. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что сейчас состояние Меньшова оценивается как средней тяжести.

Напомним,  в 1981-м режиссер стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". 

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства, внеся в него имена еще двух человек - Резника Ильи и Меньшова Владимира.

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Теги: #больница#режиссер