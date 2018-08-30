В Москве госпитализирован известный режиссер - лауреат премии "Оскар"

У Владимира Меньшова, по сообщениям СМИ, проблемы с сердцем.

Российский актер и режиссер Владимир Меньшов, наиболее известный по фильмам "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", госпитализирован в одну из московских клиник.

Читайте такжеСБУ дала ответ по режиссеру фильма "Москва слезам не верит", помогавшему боевикам "ДНР"(документ)

У него диагностировали стенокардию. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что сейчас состояние Меньшова оценивается как средней тяжести.

Напомним, в 1981-м режиссер стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит".

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства, внеся в него имена еще двух человек - Резника Ильи и Меньшова Владимира.