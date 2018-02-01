В "черный список" Минкульта угодили двое известных россиян
14:31, 01 февраля 2018Общество
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Перечень на сегодняшний день содержит имена 120 человек.
Резник попал в "черный список" Минкульта / фото УНИАН
Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства, внеся в него имена еще двух человек.
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Об этом говорится в приказе Минкульта №86 от 30 января, обнародованном на сайте ведомства.
"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Резник Илья Рахмиэлевич, Меньшов Владимир Валентинович", - говорится в сообщении.
Меньшов известен режиссерской работой, а также актерской игрой в советских и российских фильмах. Резник является российским артистом и поэтом.
Сейчас всего в перечень внесены имена 120 человек.
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