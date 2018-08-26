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"Язык без костей": Алла Пугачева "отчитала" Лайму Вайкуле после скандала с Крымом (видео)

17:01, 26 августа 2018
Общество
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Алла Пугачева подключилась к скандалу с Крымом / скриншот

На видеозаписи примадонна сидит с латвийской певицей за столиком кафе, и игриво просит ее показать язык — мол, у Вайкуле он «без костей».

По словам Пугачевой, с таким языком нужно «молчать», а у нее самой он «с костями, потому что она рыбу ела». Две певицы заливисто хохочут.

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Теги: #Пугачева#артисты в России