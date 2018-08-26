"Язык без костей": Алла Пугачева "отчитала" Лайму Вайкуле после скандала с Крымом (видео)

По словам Пугачевой, с таким языком нужно «молчать», а у нее самой он «с костями, потому что она рыбу ела». Две певицы заливисто хохочут

Алла Пугачева шуткой ответила на отказ Лаймы Вайкуле посещать оккупированный Крым с концертом. На видеозаписи примадонна сидит с латвийской певицей за столиком кафе, и игриво просит ее показать язык — мол, у Вайкуле он «без костей». По словам Пугачевой, с таким языком нужно «молчать», а у нее самой он «с костями, потому что она рыбу ела». Две певицы заливисто хохочут. ДАМЫСДЮН. #лаймаалла #аллапугачева #аллапугачёва #лайма #лаймавайкуле A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Aug 25, 2018 at 10:28am PDT

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