"Бесит": Лайма Вайкуле не может уже комментировать скандал с Крымом

Вайкуле приедет на территорию оккупированного РФ полуострова сразу, как только Латвия разрешит это своим гражданам.

Певица Лайма Вайкуле заявила, что журналисты неправильно передали ее слова об отказе посещать Крым, а общественность, не разобравшись, подхватила «эту волну негатива».

Она также добавила, что приедет на территорию оккупированного РФ полуострова сразу, как только Латвия разрешит это своим гражданам.

«Парадокс этой истории — когда вопрос журналиста делают как мой ответ. Это такой фокус классный, что говорить об этом больше не хочется. Злит, прямо вам скажу. Когда меня спросили: «Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым», — я сказала: «Нам запрещено». И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести.

Все, что я сказала: «Нет, у нас закон запрещает». И это правда», — пояснила Вайкуле.

Она также добавила, что приедет на территорию оккупированного полуострова сразу, как только Латвия разрешит это своим гражданам, передает НТВ.

«Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда «за», и не надо меня впутывать в политику. Я хочу петь для своей любимой публики», — заверила певица.