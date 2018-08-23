Начинаем праздновать: "Друга ріка", "Тартак" и Олег Скрипка сняли яркое поздравление ко Дню Независимости (видео)
17:10, 23 августа 2018Общество
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Украинцам напомнили, что нашему государству на самом деле 1536 лет.
Украинские звезды сняли яркое видео / скриншот
Украинские артисты ко Дню Независимости Украины создали впечатляющий социальный ролик, в котором назвали истинный возраст нашего государства. Соответствующее видео опубликовано на странице проекта MVUA в соцсети Facebook.
Украинцам напомнили, что нашему государству на самом деле 1536 лет.
В ролике участвуют лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, музыкант Олег Скрипка, фронтмен коллектива "Друга ріка" Валерий Харчишин, актриса театра и кино Ирма Витовская, лидер группы "Тартак" Александр Положинский, фронтмен Kozak System Иван Леньо, певица Наталка Карпа, певец Арсен Мирзоян и его жена Тоня Матвиенко, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и режиссер Ахтем Сеитаблаев.
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