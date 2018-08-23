"Должны помнить": Зеленский записал поздравление, посвященное Дню Независимости (видео)

Он отметил, что хотел бы, чтобы все помнили, принимая законы, отпуская преступников под залог, беря или давая взятки и жонглируя тарифами, благодаря кому они здесь, для чего и как надолго.

Комик и шоумен Владимир Зеленский в честь праздника Дня Независимости Украины опубликовал видео с фрагментом из второй части сериала "Слуга Народа" на официальной странице студии "Квартал 95" в Instagram.

Небольшой отрывок сериала показывает, как Президент Украины, которого в фильме сыграл Владимир Зеленский, поздравляет представителей Верховной Рады с Днем Независимости Украины и дарит им именные часы.

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Когда депутаты открыли коробки, они обнаружили, что имена на часах не совпадают с их собственными.

"А я разве сказал, что на этих часах должны быть ваши имена? На них имена совершенно других людей, которые вы обязаны помнить. На этих часах имена тех людей, которые погибли на Майдане. Имена тех, чье время в борьбе за Независимость нашей страны остановилось навсегда", - говорит герой Зеленского.

Он отметил, что хотел бы, чтобы все помнили, принимая законы, отпуская преступников под залог, беря или давая взятки и жонглируя тарифами, благодаря кому они здесь, для чего и как надолго.

"Каждую секунду своей жизни мы должны помнить, кто пожертвовал собой ради нашей с вами независимости, ради лучшего будущего для Украины! Это наша обязанность!" - так подписано видео.