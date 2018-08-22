Сбежавшая в РФ певица объяснила свой размер бюста украинскими корнями (фото)

18:25, 22 августа 2018
Общество
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Гросу нашла связь между размером своего бюста и украинским происхождением / Instagram

"Дело в том, что у меня украинские корни, и если вы посмотрите на мою маму, а у нее шестой размер груди, вам все станет ясно. Иногда хочется наоборот не увеличить, а уменьшить объемы!" – сказала она.

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве

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Теги: #Гросу в России