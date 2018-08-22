"Хлопала стоя": Лобода показала новое видео с Пугачевой

13:07, 22 августа 2018
Общество
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Ранее Лобода похвасталась фото с Пугачевой / фото instagram.com/lobodaofficial

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Лобода похвасталась в Instagram видео с концерта, на котором Пугачева апплодирует ей стоя, всем своим видом демонстрируя, что ей очень нравится творчество молодой коллеги.

40 ГРАДУСОВ...минимум... @alla_orfey #юрмала

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Как стало известно, Алла Пугачева после мероприятия даже прошла в гримерку к Светлане, чтобы похвалить ее. 

69-летняя певица пришла на концерт в коротких черных шортах, продемонстрировав стройную фигуру. Многие отметили, что она выглядит не хуже 35-летней Лободы.

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Теги: #Пугачева#Светлана Лобода#Лобода#Пугачева фото#Алла Пугачева