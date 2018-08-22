"Хлопала стоя": Лобода показала новое видео с Пугачевой
13:07, 22 августа 2018Общество
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Алла Пугачева посетила концерт Лободы в Юрмале вместе с мужем.
Ранее Лобода похвасталась фото с Пугачевой / фото instagram.com/lobodaofficial
На днях Светлана Лобода дала концерт в Юрмале, а ее гостями стали звездные супруги — Алла Пугачева и Максим Галкин.
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Лобода похвасталась в Instagram видео с концерта, на котором Пугачева апплодирует ей стоя, всем своим видом демонстрируя, что ей очень нравится творчество молодой коллеги.
Как стало известно, Алла Пугачева после мероприятия даже прошла в гримерку к Светлане, чтобы похвалить ее.
69-летняя певица пришла на концерт в коротких черных шортах, продемонстрировав стройную фигуру. Многие отметили, что она выглядит не хуже 35-летней Лободы.
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