"Хлопала стоя": Лобода показала новое видео с Пугачевой

Алла Пугачева посетила концерт Лободы в Юрмале вместе с мужем.

На днях Светлана Лобода дала концерт в Юрмале, а ее гостями стали звездные супруги — Алла Пугачева и Максим Галкин.

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Лобода похвасталась в Instagram видео с концерта, на котором Пугачева апплодирует ей стоя, всем своим видом демонстрируя, что ей очень нравится творчество молодой коллеги.

40 ГРАДУСОВ...минимум... @alla_orfey #юрмала A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Aug 21, 2018 at 7:45am PDT

Как стало известно, Алла Пугачева после мероприятия даже прошла в гримерку к Светлане, чтобы похвалить ее.

69-летняя певица пришла на концерт в коротких черных шортах, продемонстрировав стройную фигуру. Многие отметили, что она выглядит не хуже 35-летней Лободы.