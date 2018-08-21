69-летняя Пугачева в мини-шортах затмила Лободу на совместном фото
Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая вчера выступила с концертом в Юрмале (Латвия), произвела фурор в сети снимком с российской певицей Аллой Пугачевой.
Снимок Лобода опубликовала в своем Instagram.
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Так, Лобода и Пугачева сфотографировались в гримерке после концерта Светланы. Примадонна позировала в кожаных мини-шортах, демонстрируя стройные ноги. Пользователи сети сочли, что 69-летняя Алла Борисовна выглядит "моложе и женственнее" Лободы.
"Мне кажется, или АБ (Алла Борисовна Пугачева, - ред.) выглядит лучше и естественнее?", "Какая Алла Борисовна клевая", "Пугачева лучше Лободы выглядит!", "Ножки то, у Аллы Борисовны, еще ничего", "Худышка", "Моложе чем Лобода", - писали юзеры.
При этом некоторые пользователи сочли, что Пугачевой пора перестать худеть, так как это ее старит, а также пора завязывать с пластикой.
Каксообщал УНИАН, ранее Лобода спровоцировала жаркие споры в сети из-за штанов в цветах украинского флага.