Клавишник "Океана Эльзы" покинул группу - СМИ

24 августа "Океан Эльзы" выступит в НСК "Олимпийский".

По сообщениям СМИ, сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич покинул известную украинскую группу "Океан Эльзы".

Об этом сообщает ИНФОТАБ, ссылаясь на источник из окружения лидера группы Святослава Вакарчука.

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Елич якобы покинул группу накануне знакового концерта – 24 августа "Океан Эльзы" выступит в НСК "Олимпийский".

По словам источника, причиной такого решения стали тяжелые отношения, которые сложились в последнее время между Еличем и другими музыкантами коллектива. Также одной из причин стали собственные проекты музыканта, которые отнимают много времени.

По словам журналистов, то, что Елич покинул "Океан Эльзы", подтверждает и запись нового сингла "Океана Эльзы" "Скільки нас", который был создан без участия Елича.

Представители группы опровергли данную информацию и отметили, что Елич продолжает работать в группе.

Как сообщал УНИАН, группа Святослава Вакарчука "Океан Эльзы" выпустил новую песню "Скільки нас". Иллюстрация к ней - изображение, которое напоминает избирательный бюллетень.