"Без трусов": угодивший в скандал из-за выступления в Москве украинский певец показал "голое" фото
Заслуженный артист Украины Виталий Козловский, вокруг которого разразился скандал после его выступления в Москве 9 мая, взволновал сеть "голым" фото.
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Артист опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он позирует на турнике голышом. Причинное место Козловский прикрыл сердечком.
"Я жестко повис на любви! А вы на чем висите?", - спросил фанатов певец.
"Ну, чего ты без трусов?", "Перебор", "Слишком большое сердце", - пишут комментаторы.
Напомним, заслуженный артист Украины Виталий Козловский спел на концерте в Москве 9 мая, посвященному Дню победы. Вскоре на своей странице в Facebook артист объяснил свое выступление в стране-агрессоре.
Позже стало известно, что организаторы отменили концерты украинского поп-певца Виталия Козловского во Львове и Киеве.