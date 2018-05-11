"Пробивает дно": заслуженный артист Украины Козловский выступил в Москве 9 мая и разозлил сети (фото)

Компанию Козловскому в Москве составили российские исполнители, которых давно не приглашают на "главные" концерты.

В среду, 9 мая, в московском районе Солнцево на сцене концерта ко Дню Победы заметили украинского поп-певца, заслуженного артиста Украины Виталия Козловского.

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Вскоре Козловский прокомментировал свое участие в концерте в Москве ко Дню Победы: он не отрицает своего участия в нем. "... Но когда от украинцев, живущих в России, получил приглашение выступить на концерте по случаю Дня Победы - после долгих сомнений согласился. Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать и по другому случаю этого выступления я бы себе не позволил", - уверяет артист.

"... И когда во время концерта получил записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!" - Я понял, что сделал все правильно", – пояснил Козловский.

Вокруг участия Виталия Козловского в концерте в Москве уже разгорелся скандал, соцсети активно комментируют выступление украинского певца на территории государства-агрессора.

"Когда он фотографировался и пел диферамбы Неле Штепе - все молчали. Когда он говорил, что не знает, кто начал войну - все молчали. Спел на концерте 9.05.2018 в Москве - все проснулись... Почему я должен быть в одном "клубе" с ним, Лободой, всякими там Лорак и Повалий, которые вообще "народные"? Может, наконец время начать масштабную ревизию званий и наград?", - выразила возмущение певица Анастасия Приходько на своей странице в Facebook.

"Виталька пробивает дно", "Чемодан - вокзал - Россия", "Козловский, наконец ты оправдал свою фамилию", "Лучше бы на передовую поехал и солдатам спел, "патриот", "Позор!", "Ты в черном списке", "Предатель", - пишут пользователи соцсетей в комментариях под постом Козловского о концерте в Москве.

#Козловский занялся подменой понятий, чтобы оправдать свое выступление в Москве. О каком противостоянии политиков можно говорит, когда война и агрессором выступает Россия. Помнится, #Лорак выступала за мир во всем мире, когда в #Донбасс’е гибли украинцы. Это не оправдание. — Stah Rozsoha (@ElturS) May 11, 2018

#козловский#москва#9травня

🤬 Виталию, может, в следующем году, съездишь

от России на Евровидение, поможешь?

А, то у них с артистами беда.

Вподобай Віче НСН - Национальная Служба Новостей. Самая ценная информация из народа.... https://t.co/sgLtWKlT6t — Народная Служба Новостей (@Maestrokbu) May 11, 2018

Как стало известно "Обозревателю" из собственных источников, выступление на подобном концерте может принести артисту 5-7 тыс. долларов. Представители шоу-бизнеса анонимно рассказали - ситуация комична тем, что Козловский мог выступать бесплатно. Возможно, исполнитель хотел наладить отношения с российскими продюсерами и получить такую же популярность, как и другие "перебежчики".

При этом еще в 2017 году в интервью украинским СМИ Козловский утверждал, что не выступает в России и "сейчас не время".