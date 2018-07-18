Театр "Квартет И" отказался от гастролей в оккупированном Крыму

Театр "Квартет И" не будет выступать в Крыму из-за проблем со въездом на территорию Украины, которые могут возникнуть после этого.

Участники театра «Квартет И» не собираются приезжать с гастролями в оккупированный Крым, поскольку опасаются возможных санкций со стороны Украины.

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Об этом рассказал один из основателей проекта, украинский актер и сценарист Ростислав Хаит. Он заявил, что основанный им, Леонидом Барацем, Камилем Лариным и Александром Демидовым театр «Квартет И» не будет выступать в Крыму из-за проблем со въездом на территорию Украины, которые могут возникнуть после этого. Артист напомнил, что прошлым летом с этим столкнулась участница театра Нонна Гришаева.

Хаит отметил, что является гражданином Украины и не готов лишиться возможности приезжать к своим родственникам в Одессу.

«Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд в Украину, но при этом позвонили и сказали: “Не приезжай, будет плохо”, - рассказал он в интервью радиостанции “Говорит Москва”. - Нонна - человек, активно поддерживающий нынешнюю власть в России. И если она была в Крыму, то в соответствии с украинским законодательством, если она въехала туда не через территорию Украины, то она нарушила закон».

При этом Хаит добавил, что пока что «Квартету И» не предлагали выступить на территории полуострова. «Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. Потому что пока она не прояснилась. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?».

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2017 года Нонна Гришаева попала в базу сайта «Миротворец» из-за того, что годом ранее посетила аннексированный Крым. В «анкете» артистки отмечено, что она незаконно пересекла государственную границу Украины и участвовала в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей.