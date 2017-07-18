В Одессе отменили спектакль российской актрисы Нонны Гришаевой после требования ВО «Свобода» запретить ей въезд в Украину из-за нарушения порядка пересечения государственной границы при посещении аннексированного Крыма. Как передает корреспондент УНИАН, об отмене спектакля «Варшавская мелодия» сообщила администрация Театра юного зрителя им. Юрия Олеши, где он должен был состояться.

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В последнем Гришаева исполняет главную женскую роль, актриса также является продюсером постановки. «В связи со сложными и непонятными?!) сложившимся обстоятельствам, мы вынуждены отменить спектакль «Варшавская мелодия», - сказано в заявлении администрации, размещенном на сайте театра.

Спектакль рассказывает о любви молодого москвича и юной полячки, его история начинается в послевоенной Москве в декабре 1946 г.

Как сообщал УНИАН, ранее Одесская городская организация ВО «Свобода» потребовала запретить Гришаевой въезд в Украину. В политсиле утверждали, что Гришаева нарушала порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию оккупированного Крыма с территории РФ.

Спектакль «Варшавская мелодия», в котором Гришаева исполняет главную роль, был запланирован на 21 июля.

Справка УНИАН. С сентября 2012 года в одесском Театре юного зрителя идет спектакль «Варшавская мелодия», главную роль (Гели) в котором исполняет Гришаева. Она же выступила продюсером этой постановки. Гришаева родилась в Одессе 21 июля 1971 года.