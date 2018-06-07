Нашла злого Юру: экс-участник "Грибов" в Facebook обрушил гнев на любовника жены

Бардаш публично заявил об измене, но обвинил не жену, а своего бывшего коллегу.

Экс-участник проекта "Грибы", продюсер Юрий Бардаш публично заявил о неверности своей жены Кристины, известной как Луна. "C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семью там ее ждет муж и сын", - написал он в Facebook. Спустя 6 часов он удалил пост.

Свой гнев он обрушил на ее любовника и автора музыки, своего бывшего коллегу Александра Волощука. "Семья это святое. Никто не имеет права вмешиваться в отношения мужа и жены и нашего сына", - написал Бардаш, пригрозив Волощуку физической расправой. При этом он сам признал, что изменял жене, назвав это "внутренними проблемами".

И Волощук, и Луна ответили ему в комментариях. Кристина Бардаш предположила, что он не в себе. Волощук обвинил его в домашнем насилии.

Позже Луна написала отдельный пост. "Не держу зла на Юрия Бардаша, так как благодаря ему я встретила любовь своей жизни", - написала она.

Под постом Бардаша некоторые комментаторы осудили его, некоторые поддержали, многие разразились шутками. "Нашла злого Юру среди самых лучших Юр", - процитировал кто-то строку из хита "Тает лед".

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"Це все спецоперація СБУ. Завтра Грицак на брифінгу повідомить про новий альбом", - предположил один из комментатров.

"Все це стало можливим завдяки колосальної боротьби, яку проводить громадянське суспільство, профспілки, партія «Батьківщина»", - написал другой.

Как сообщал УНИАН, в конце минувшего года стала известна причина распада группы "Грибы".