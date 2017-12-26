Стала известна причина распада группы "Грибы"
14:38, 26 декабря 2017Общество
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Главный идеолог и солист группы Юрий Бардаш планирует заняться раскруткой своего нового проекта «Бамбинтон».
Клип нового проекта "Бамбинтон" уже собрал на YouTube почти 9 млн просмотров / Скриншот
Популярная украинская группа «Грибы», чья композиция «Тает лед» собрала на YouTube почти 150 млн просмотров, распадается из-за нового проекта фронтмена группы "Бамбинтон". Об этом сообщают "Вести".
По информации издания, главный идеолог и солист группы Юрий Бардаш теперь займется раскруткой своего нового проекта «Бамбинтон», чей клип на песню «Зая» уже собрал на YouTube почти 9 млн просмотров.
Как сообщал УНИАН, группа "Грибы" заявила, что с 31 декабря 2017 года прекращает концертную деятельность.
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