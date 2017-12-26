Стала известна причина распада группы "Грибы"

Популярная украинская группа «Грибы», чья композиция «Тает лед» собрала на YouTube почти 150 млн просмотров, распадается из-за нового проекта фронтмена группы "Бамбинтон". Об этом сообщают "Вести".

По информации издания, главный идеолог и солист группы Юрий Бардаш теперь займется раскруткой своего нового проекта «Бамбинтон», чей клип на песню «Зая» уже собрал на YouTube почти 9 млн просмотров.

Как сообщал УНИАН, группа "Грибы" заявила, что с 31 декабря 2017 года прекращает концертную деятельность.