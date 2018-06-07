Алла Пугачева показала Галкина без штанов (видео)

Примадонна сняла на видео Максима Галкина в трусах и опубликовала его в соцсети.

Известная российская певица Алла Пугачева показала фанатам откровенный роликом с супругом Максимом Галкиным.

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На записи артист - в трусах. "Макс меня достал, чтобы я появилась в Instagram, вот забрала у него телефон, снялась и выставила. Пугачева", - говорится в подписи под видео.

"Что ты меня снимаешь? Все спрашивают, где ты. Ты лучше сама снимись", - говорит Галкин Пугачевой в ролике.

"Снимись!" Ты бы лучше штаны надел! Я женщина взрослая, я уже наснималась в своей жизни! А ты, давай, молодежь" – ответила примадонна.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Галкин показал Пугачеву в коротких шортах.