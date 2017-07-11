Галкин показал Пугачеву в коротких шортах (видео)

На видеозаписи, опубликованной артистом Максимом Галкиным в Instagram, его супруга Алла Пугачева устроила пикник на пляже с Лаймой Вайкуле.

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Примадонна появилась на видео в коротких шортах, продемонстрировав стройные ноги. Фолловеры отметили, что Пугачева выглядит замечательно.

Дамысдюн. Дарыморя #лаймалла #алла #лайма @laima_vaikule_official @alla_orfey Допис, поширений Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Лип 9, 2017 о 10:37 PDT

Ранее Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото народной артистки СССР, которая загорает на отдыхе. "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют", - подписал его артист.