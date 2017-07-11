Галкин показал Пугачеву в коротких шортах (видео)
08:45, 11 июля 2017Общество
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Галкин снял видео об отдыхе супруги в Юрмале, на котором можно увидеть прекрасную физическую форму народной артистки СССР, которой в апреле этого года исполнилось 68 лет.
Пугачева прогулялась по пляжу в коротких шортах / Скриншот
На видеозаписи, опубликованной артистом Максимом Галкиным в Instagram, его супруга Алла Пугачева устроила пикник на пляже с Лаймой Вайкуле.
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Примадонна появилась на видео в коротких шортах, продемонстрировав стройные ноги. Фолловеры отметили, что Пугачева выглядит замечательно.
Ранее Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото народной артистки СССР, которая загорает на отдыхе. "Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда ее фотографируют", - подписал его артист.
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