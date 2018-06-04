Снежана Егорова уволилась после эфира с бывшем мужем Мухарским

Уволиться телеведущая Егорова решила после того, как в эфире передачи "Поярковnews" с участием ее бывшего супруга Антина Мухарского зрителям предложили опрос.

Снежана Егорова заявила, что уволилась с телеканала "Прямой" и теперь ищет работу. О причинах такого решения она написала на своей странице в Facebook.

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Уволиться телеведущая решила после того, как в эфире передачи "Поярковnews" с участием ее бывшего супруга Антина Мухарского зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Антина Мухарского или Снежану Егорову.

"Ищу работу! Прошу! Репост! Спасибо телеканалу "Прямий", за то, что на стадии своего создания дали возможность верить в то, что в конце концов мы придем к цивилизации и создать авторскую платформу "Территория Позитива", которая дала многим талантливым и порядочным людям вслух заявить о своем существовании. Обидно, что самый страшный враг, который убивает, находится ближе всего", - написала Снежана Егорова.

Она написала, что в День защиты детей зрителям предлагали выбрать кого дать убить врагу: "Многодетную мать, которая одна их воспитывает и живет с ними в Украине или многодетного отца – алиментщика, который покинул уже две семьи и всем своим малолетним детям должен деньги, которые с него стягиваются в принудительном порядке".

Мухарский и Егорова развелись несколько лет назад, а шумиха и до сих пор не стихает. И чем дальше, тем все более напряженными становятся баталии. 28 исков друг другу, в том числе.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Мухарский, раздетый догола, в заснеженный день пришел к Оболонскому районному суду. Там разделся полностью и повесил трусы на двери суда.

Прикрываясь лишь бумажкой с обвинениями, Мухарский на камеру заявил, что иск к бывшей жене ведущей Снежаны Егоровой относительно пересмотра суммы алиментов и разрешения на встречу с детьми суд рассматривает уже три с половиной года. И все это время, по словам Мухарского, он с детьми не видится.