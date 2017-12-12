Украинский шоумен разделся догола и повесил свои трусы на двери суда (видео)

Известный украинский шоумен и певец Антин Мухарский пришел под суд голый и босый. Так он в радикальный способ обратился к чиновникам.

Мужчина, раздетый догола, в заснеженный день пришел к Оболонскому районному суду. Там разделся полностью и повесил трусы на двери суда.

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Прикрываясь лишь бумажкой с обвинениями, Мухарский на камеру заявил, что иск к бывшей жене ведущей Снежаны Егоровой относительно пересмотра суммы алиментов и разрешения на встречу с детьми суд рассматривает уже три с половиной года. И все это время, по словам Мухарского, он с детьми не видится.

Как сообщали СМИ, в киевском метрополитене на станции метро "Красный хутор", конечной на Сырецко-Печерской линии, разгуливал абсолютно голый мужчина. Ему удалось даже ворваться в кабину машиниста.