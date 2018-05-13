Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля (видео)

01:47, 13 мая 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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По результатам голосования телезрителей и национальных жюри, победителем Евровидения-2018 стала певица из Израиля.

Во время объявления результатов голосования зрителей и жюри интрига сохранялась до последнего, поскольку разрыв в баллах между конкурсантами в первой пятерке был небольшим.

Выступление победительницы Netta - Toy (видео: Eurovision Song Contest)

В рамках финала Евровидения на сцене конкурса выступили представители 26 стран. Открывал конкурсную часть украинский певец Melovin. Во время выступления представительницы Великобритании на Евровидении-2018 произошел инцидент - неизвестный мужчина выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы.

Видео выступлений всех финалистов Евровидения-2018

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
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