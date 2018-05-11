Эксперт оценила выступление Melovin на Евровидении-2018 и рассказала о его "фишке" (видео)

Анжелика Рудницкая считает, что у украинского исполнителя есть возможность прорваться в десятку лидеров.

Советник министра культуры Украины, основательница "Территории А", и певица Анжелика Рудницкая отметила, что у Melovin есть все шансы попасть в десятку в финал конкурса.

"Думаю, что у Melovin есть шансы попасть в десятку в финале. Однако нужно посмотреть еще номера Старой Европы. Хотя представители этих стран очень редко побеждают, мы все-таки не можем их вовсе сбросить со счетов", - рассказала Рудницкая в интервью "Главреду".

Она добавила, чтоблагодаря тому, что во втором полуфинале "Евровидения-2018" участник от Украины Melovin выступал последним, была возможность сравнить все выступления, которые предшествовали номеру нашего артиста.

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"С каждым номером я понимала, что наши шансы пройти в финал повышаются. Я была рада, увидев, как выступил Melovin, и даже не ждала итогов голосования — для меня было очевидно, что в десятку артистов, которые продолжат бороться за победу в "Евровидении", он попадет. А, увидев результаты утром, поняла, что я была абсолютно права", - отметила певица.

Однако Рудницкая удивилась тому, что яркие, специфические глаза артистка не использовались для контакта со зрителем, и не стали его "фишкой".

"Глаза — это "фишка" Melovin. Они у него яркие, специфические, потому хотелось, чтобы его глаза рассмотрела Европа. А для этого было необходимо, чтобы он смотрел на публику. Но… Почему-то режиссеры-постановщики решили, что все должно быть иначе. И, если вы внимательно посмотрите номер нашего Melovin, то на протяжении всех трех минут выступления появляется всего несколько крупных планов, когда он смотрит в кадр. А так, он то смотрит на рояль, то он лежит… То есть, очень мало было зрительного контакта со аудиторией. Возможно, они придумали это, как "фишку", но пойдет ли она нам на пользу — увидим", - добавила Рудницкая.

Как сообщал УНИАН, певица Юлия Самойлова, которая во втором полуфинале исполнила песню I Won't Break и представляет Россию на Евровидении-2018, не смогла пробиться в десятку финалистов.