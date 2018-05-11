Россию и Самойлову потроллили за непопадание в финал Евровидения-2018
Российская певица Юлия Самойлова "неадекватно дорого" обошлась Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Об этом председатель НОТУ Зураб Аласания написал на своей странице в Facebook, комментируя провал представительницы РФ на Евровидении-2018.
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Россия не попала в финал песенного конкурса впервые за 13 лет, отмечает он.
"Не то, чтобы на меня злорадство напало. Но ну просто неадекватно дорого (в буквальном, деньго-штрафном смысле) эта певица (ей СБУ запретила въезд в страну) обошлась НОТУ в прошлом году. Теперь баланс можно считать более-менее восстановленным", - написал Аласания.
Как сообщал УНИАН, певица Юлия Самойлова, которая во втором полуфинале исполнила песню I Won't Break и представляет Россию на Евровидении-2018, не смогла пробиться в десятку финалистов.
В соцсетях считают, что Самойлова не прошла потому, что выступила не очень хорошо. УНИАН собрал реакцию соцсетей на выступление Самойловой на Евровидении.