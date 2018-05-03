"Пошел против меня войной": экс-супруг Анны Седоковой хочет лишить ее родительских прав

Так, бывший муж артистки Максим Чернявский хочет лишить Седокову родительских прав. Максим желает единолично воспитывать их общую дочь, шестилетнюю Монику.

Анна Седокова впервые показала лицо 8-месячного сына в семейной фотосессии, сейчас переживает не лучшие времена.

Так, бывший муж артистки Максим Чернявский хочет лишить Седокову родительских прав. Максим желает единолично воспитывать их общую дочь, шестилетнюю Монику, пишет ТСН.

Читайте такжеЕще одна украинская звезда устроилась на росТВ

"Вот уже восемь месяцев у меня нет возможности нормально с ней общаться, просто быть рядом. Ее отец, человек, которому я доверяла, пошел против меня войной. Максим решил лишить меня материнских прав, и я совершенно не понимаю, за что. Я ни разу не запрещала ему видеться с дочерью, брать ее. Максим и его бабушка увезли Монику в Америку и обратились в суд", - рассказала Седокова изданию "Антенна".

По словам певицы и многодетной мамы, теперь она может видеться с дочерью только в присутствии адвоката и обязана общаться с ней исключительно на английском языке.

"Когда мы разговариваем, то словно общаемся на языке немых. Показываем друг другу сердечки, какие-то жесты, пытаясь сказать, что думаем на самом деле ... По телефону дочь говорит мне: "Мама, я так хочу вернуться в прошлое!" Я знаю, что она меня до безумия любит, у нас невероятная связь. И эта ситуация ее только укрепила", - уверена Анна.

Звезда добавила, что ей вменяют, мол, она опасна для ребенка и может увезти его в Россию.

"Сказали, что я опасна для ребенка, могу отвезти ее в Россию, и поскольку между нашей страной и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам", - сказала Седокова.

Напомним, что Анна Седокова и Максим Чернявский поженились в феврале 2011 года. В июле того же года у пары родилась дочь Моника. В 2013-м супруги развелись. У Седоковой также есть старшая дочь Алина от брака с футболистом Валентином Белькевичем. Также звезда воспитывает годовалого сына Гектора от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым, с которым разошлась после появления на свет малыша.