Известный украинский комик стал ведущим российского телеканала

Антон Лирник стал ведущим проекта «Шоу выходного дня» на российском телеканале СТС.

Известный украинский шоумен, сценарист, телевизионный ведущий, музыкант, резидент Камеди Клаб, участник «Дуэта Чехова» Антон Лирник стал ведущим проекта «Шоу выходного дня» на российском телеканале СТС.

Об этом пишет "Медианяня".

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Работать он будет вместе с россиянами: камедиклабовцем Романом Юнусовым и шоуменом Иваном Чуйковым.

«Мы давно друг друга знаем, а сейчас представляем лучшие половинки своих дуэтов», - говорит Роман о дуэте с Лирником. «Мы с Ромой еще не устоявшаяся семейная пара, пока не решили, у кого какая роль, - добавляет Антон. - Главное, мы постараемся реализовать то, что раньше не делали, но так хотелось».

Премьера шоу состоится 11 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее популярная певица Вера Брежнева стала ведущей нового масштабного шоу на российском канале СТС.