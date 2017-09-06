Еще одна украинская певица станет ведущей на российском канале

Популярная певица Вера Брежнева станет ведущей нового масштабного шоу на российском канале СТС "Успех", в котором лучшие вокалисты со всей РФ будут бороться за место на музыкальном олимпе без помощи продюсеров. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

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"Здорово, что канал СТС решил рискнуть и показать всей стране, что настоящему таланту продюсер не нужен", - прокомментировала новое шоу на росТБ артистка.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале МУЗ-ТВ.