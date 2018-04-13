Вера Брежнева рухнула под сцену во время выступления в Москве (видео)
15:18, 13 апреля 2018Общество
1196
Брежнева решила спуститься в зрительный зал и, споткнувшись, упала у подножья сцены.
Артистка исполняла песню «Близкие люди» / instagram.com/ververa
Певица Вера Брежнева, оконфузилась во время выступления в российском Крокус Сити Холле. Артистка упала на концерте в Москве.
Читайте также"Галуха-лягуха": одноклассник Брежневой рассказал, как над ней издевались в школе
Видеозапись инцидента опубликовали российские СМИ.
Артистка исполняла песню «Близкие люди». Она решила спуститься в зрительный зал и, споткнувшись, упала у подножья сцены. Охранник помог Брежневой подняться, и она продолжила выступление. Конфуз был еще и в том, что зрители поняли, что Брежнева поет под фонограмму.
«Не всегда легок путь артиста», - прокомментировала певица свое падение после исполнения композиции.
Вера Брежнева упала во время концерта
Как сообщал УНИАН, ранее популярную украинскую певицу, экс-участницу известного женского коллектива "ВИА Гра" и супругу композитора Константина Меладзе Веру Брежневу обвинили в плагиате.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter