Исполнитель роли Супермена сбрил усы, которые обошлись кинокомпании в $25 миллионов (видео)

Актер Генри Кевилл записал видео в память о сбритых усах.

Исполнитель роли Супермена, английский актер Генри Кевилл сбрил усы, из-за которых компании Warner Bros. пришлось потратить 25 миллионов долларов.

Видео в память о сбритх усах актер выложил на своей странице в Instagram с подписью "Сбриты, но не забыты".

"Это тяжело признать, но это не графика. Они действительно ушли. Но я буду помнить их. Всегда", - говорит актер на видео.

#ShavedButNotForgotten Публикация вот Henry Cavill (@henrycavill) 21 Мар 2018 в 2:10 PDT

Напомним, создателям фильма «Лига справедливости» пришлось снимать Супермена с усами, поскольку Генри Кевилл по контракту с авторами фильма "Миссия невыполнима", для роли в котором актер отрастил усы, не мог бриться.

Как сообщал BuzzFeed, создателям фильма о Супермене придется удалить усы с помощью спецэффектов, что обойдется в 25 миллионов долларов.