Исполнитель роли Супермена сбрил усы, которые обошлись кинокомпании в $25 миллионов (видео)
12:30, 22 марта 2018Общество
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Актер Генри Кевилл записал видео в память о сбритых усах.
Актер Генри Кевилл сбрил усы / скриншот
Исполнитель роли Супермена, английский актер Генри Кевилл сбрил усы, из-за которых компании Warner Bros. пришлось потратить 25 миллионов долларов.
Видео в память о сбритх усах актер выложил на своей странице в Instagram с подписью "Сбриты, но не забыты".
"Это тяжело признать, но это не графика. Они действительно ушли. Но я буду помнить их. Всегда", - говорит актер на видео.
Напомним, создателям фильма «Лига справедливости» пришлось снимать Супермена с усами, поскольку Генри Кевилл по контракту с авторами фильма "Миссия невыполнима", для роли в котором актер отрастил усы, не мог бриться.
Как сообщал BuzzFeed, создателям фильма о Супермене придется удалить усы с помощью спецэффектов, что обойдется в 25 миллионов долларов.
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