Создателям "Лиги справедливости" пришлось снимать Супермена с усами

Создателям фильма «Лига справедливости» пришлось снимать Супермена с усами, поскольку исполнитель этой роли Генри Кавилл по контракту с авторами другой кинокартины не мог бриться, пишет Variety.

По имеющимся данным, студия Warner Bros. проводит в Лондоне и Лос-Анджелесе масштабные дополнительные съемки «Лиги справедливости», которые стоят около $25 млн.

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Звезды фильма – известные актеры, и у некоторых из них параллельно есть другие проекты, из-за чего, как утверждается, произошли трудности с графиками.

Так случилось, например, с Кавиллом. Он участвует в шестой части франшизы «Миссия невыполнима», для роли в которой отрастил усы. Именно в таком образе ему пришлось сниматься в «Лиге справедливости». Усы Супермена «сотрут» на стадии постпроизводства.

Ранее сообщалось, что режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз подтвердил, что Бен Аффлек сыграет главную роль.