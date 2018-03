Перед пресс-конференцией Порошенко возле «Мыстецького арсенала» задержали активисток Femen

Задержанных девушек доставили в Печерский райотдел полиции.

Незадолго до начала пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко правоохранители задержали на улице Лаврской двух активисток движения Femen.

Читайте такжеВычисленную после раздевания женщин в суде Киева активистку Femen отпустили (видео)Как сообщает «Страна», пресс-конференция президента должна проводится в культурном центре "Мистецький арсенал" на улице Лаврской.

Перед началом конференции под «Арсеналом», помимо журналистов, собрались люди с плакатами "Poroshenko is not my president", "Порошенко -вор", "Импичмент" и другими. Среди журналистов находились и участницы Femen.

Отмечается, что задержанных девушек (Анну и Софию), доставили в Печерский райотдел полиции.

Напомним, 21 февраля правоохранители задержали активистку Femen, которая пыталась попасть на заседание Оболонского райсуда Киева, где проводился видеодопрос Порошенко.

Отметим, что мероприятия по охране Оболонского районного суда Киева проходили в несколько необычной форме: кроме традиционной просьбы для всех посетителей суда показать содержимое сумок, рюкзаков и т.д. женщин, в частности журналисток, женщины-полицейские просили расстегнуть две верхних пуговицы верхней одежды.