Не зря заставляли женщин раздеваться: на допросе Порошенко в суде задержали активистку Femen
15:06, 21 февраля 2018Общество
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Всех женщин на входе в Оболонский райсуд Киева проверяют, заставляя расстегнуть верхнюю одежду.
Женщин проверяют на наличие на их теле надписей / Скриншот
Активистку Femen, которая пыталась попасть в Оболонский райсуд Киева, который сегодня проводит видеодопрос Порошенко, доставили в управление полиции для дачи объяснений.
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Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, передает "Радио Свобода".
Отметим, что мероприятия по охране Оболонского районного суда Киева сегодня проходят в несколько необычной форме: кроме традиционной просьбы для всех посетителей суда показать содержимое сумок, рюкзаков и т.д. женщин, в частности журналисток, женщины-полицейские просят расстегнуть две верхних пуговицы верхней одежды.
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