Не зря заставляли женщин раздеваться: на допросе Порошенко в суде задержали активистку Femen

Всех женщин на входе в Оболонский райсуд Киева проверяют, заставляя расстегнуть верхнюю одежду.

Активистку Femen, которая пыталась попасть в Оболонский райсуд Киева, который сегодня проводит видеодопрос Порошенко, доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Читайте такжеАктивистка Femen разделась на Венском балу из-за Порошенко

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, передает "Радио Свобода".

Отметим, что мероприятия по охране Оболонского районного суда Киева сегодня проходят в несколько необычной форме: кроме традиционной просьбы для всех посетителей суда показать содержимое сумок, рюкзаков и т.д. женщин, в частности журналисток, женщины-полицейские просят расстегнуть две верхних пуговицы верхней одежды.