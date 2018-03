«Life must go on»: в галерее Лавра покажут уникальное 3-d шоу

1 марта в муниципальной галерее «Лавра» пройдет открытие мультимедийного художественного проекта «Life must go on», который объединит в себе живопись, цифровое искусство, поэзию и музыку. Авторы проекта - киевская digital группа «Skilz» и львовская художница Лилия Студницька.

Команда «Skilz» уже заняла первое место на прошлогоднем фестивале света и медиа-искусства в Киеве. Зрителям покажут настоящее мультимедийное шоу, созданное на основе поэзии Лины Костенко. Философскую составляющую поэзии будет передано в визуальных образах цифрового искусства.

Одновременно в галерее будет представлена серия живописи «Ночь» львовской художницы Лилии Студницкой. Это масштабные абстрактные полотна ночных пейзажей, воспроизведены в арт-объектах. Все работы наполнены яркими цветами, которые, по словам автора, можно увидеть только в полной темноте.

Мультимедийная эстетика сочетания цветов, слов, образов и движений является основой нового проекта галереи Лавра:

«Сегодня мы позиционируем галерею Лавра, как современное digital комплекс - пространство, в котором искусство стирает любые границы. Благодаря новой панорамной видеопроекции картины можно услышать, а музыку - увидеть. Артефакты прошлого органично соседствуют с инсталляциями будущего. В сочетании классических направлений искусства и цифровых технологий рождается новая художественная речь современного арта. Наш проект «Life must go on» именно об этом», - рассказывает Татьяна Миронова, директор Киевской муниципальной галерее «Лавра».

Открытие: в 18.30

Выставка будет проходить до 1 апреля

Место проведения: галерея «Лавра» (ул..Лаврская, 1)

Аккредитация для СМИ обязательна: тел.. 096 287 4636 ( e-mail: dt@pr-assistant.agency)

О «Skilz» - digital мастерская, команда режиссеров, иллюстраторов, аниматоров и сценаристов. Победители первого фестиваля света и медиа-арта в Киеве.

О художнице Лилии Студницкой: окончила Львовский государственный колледж декоративного и прикладного искусства им. И.Труша (отдел художественная вышивка). В 2011 году закончила Львовскую Национальную академию искусств и получила полное высшее образование по специальности «Дизайн» и получила квалификацию дизайнера-модельера костюма, исследователя, преподавателя. Ее выставочная биография начинается в 2007 году и охватывает Украину, Щвейцарию, США.

О галерее Лавра: обновленное пространство Киевской муниципальной галереи Лавра – это современная площадка, которая имеет все возможности для проведения выставок, фестивалей, презентаций и конференций с использованием актуальных digital технологий. Панорамная видео-проекция размером в 5280х800 позволяет транслировать произведения искусства и создавать инсталляции в 3-d формате. В будущем зал будет дополнен проекционными стенами, потолком и полом.