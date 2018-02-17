Украинский певец представит Беларусь на Евровидении-2018

Ранее белорусские участники отбора требовали дисквалифицировать Никиту Алексеева.

Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018».

Вечером 16 февраля в Минске состоялся финал национального отборочного тура конкурса, пишет Радио Свобода.

Читайте такжеПобедитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал впервые спел после пересадки сердца (видео)Из девяти претендентов путем голосования телезрителей и профессионального жюри победителем стал украинский певец Alekseev.

Песня «Forever» набрала максимальное количество баллов по итогам решения жюри и голосования зрителей.

Никита Алексеев рассказывает, что его поддержали белорусские участники «Евровидения» прошлых лет – Елена Ланская, группа Naviband и Дмитрий Колдун, с которым он познакомился на первом этапе национального отбора 11 января.

Ранее белорусские участники отбора требовали дисквалифицировать Никиту Алексеева, говоря, что его песня нарушает правила конкурса, поскольку песня была представлена задолго до отбора. В команде певца такие обвинения отвергли.

Видео: Евровидение Беларусь

Напомним, ранее украинский исполнитель Alekseev объяснил, почему снял заявку с украинского нацотбора на Евровидение-2018 и решил выступить за Беларусь.