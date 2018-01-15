Евровидение-2018: украинский певец объяснил, почему снял свою кандидатуру с нацотбора и уехал выступать за Беларусь

Украинский исполнитель Alekseev объяснил, почему снял заявку с украинского нацотбора на Евровидение-2018 и решил выступить об Беларуси. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу POP-KOPM SHOW.

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Alekseev попал в финал нацотбора Беларуси на Евровидение-2018. "Мы сначала подали заявку от Украины и потом решили все-таки забрать свою заявку. Дело в том, что вот сейчас, мне кажется, Украину должен представлять тот артист, который известен вот только там. Внутри Украины. Я думаю на данный момент это будет правильно", - заявил певец.

Ранее певец, который отказался участвовать в Нацотборе и объявил о своем намерении принять участие в Евровидении-2018 от Беларуси, представил песню, с которой намерен выступить на международном песенном конкурсе. Соответствующее видео с синглом опубликовано на официальном YouTube-канале поп-исполнителя.