Японские астронавты планируют 'подстрелить' древнюю комету: для чего им это нужно

Ученые хотят получить образцы с самых ранних дней существования Солнечной системы.

Японское космическое агентство планирует "подстрелить" древнюю комету - пробить в ней отверстие, чтобы извлечь образцы ранней Солнечной системы, существовавшие ещё до образования планет, и доставить их на Землю. Как пишет ecoportal.net, целью является крошечная комета 289P/Бланпен. Миссия Next Generation Small-Body Return (SEBEL) должна стартовать в 2034 году и доставить образцы на Землю в 2048 году.

Почему именно эта комета

Комета 289P/Бланпен имеет необычную историю. Обнаруженная в 1819 году, она исчезла из астрономических записей и оставалась пропавшей до 2003 года. Даже тогда исследователи первоначально каталогизировали её как околоземный астероид – её активность была настолько слабой, что её едва можно было зафиксировать. Неожиданная вспышка в 2013 году наконец подтвердила её кометную природу.

Но именно эта низкая активность делает комету такой привлекательной. Имея радиус около 160 метров, 289P/Blanpain производит гораздо меньше газа и пыли, чем типичная активная комета, что делает операции на близком расстоянии значительно безопаснее для космического аппарата.

Еще один аргумент в пользу исследования кометы сосоит в ее сохранности. Даже внешняя поверхность кометы изменяется в результате циклического нагрева и дегазации. Однако под этой поверхностью находятся первобытный лед и пыль, возможно, оставались практически нетронутыми с самых ранних дней существования Солнечной системы.

Две научные цели

Среди наиболее важных находок миссии могут быть неповрежденные органические молекулы, потенциально включая аминокислоты.

"Если из-под поверхности кометы будут извлечены нетронутые досолнечные органические вещества, это станет прямым доказательством того, что химические предшественники жизни прибыли из межзвездного пространства, а не были собраны локально", - отмечается в статье.

Вторая цель направлена ​​на само формирование планет. Ученые до сих пор не до конца понимают, как микроскопические пылевые частицы преодолели физические барьеры, такие как сопротивление газа, и слиплись в планетезимали километрового масштаба. Астронавты планируют исследовать внутреннюю структуру кометы, ища пустоты размером в метр, которые могли бы сохранить структурные признаки самой ранней фазы агрегации.

Как будет работать миссия

Космический аппарат состоит из двух основных компонентов: орбитального транспортного средства для дальнего космоса, обеспечивающего длительный полет, и специализированного посадочного модуля. После запуска в 2034 году миссия достигнет кометы 289P/Blanpain в 2041 году и проведет около 1,5 лет, картографируя поверхность астероида и собирая образцы. Планируется, что аппарат совершит посадку на Землю в 2048 году.

