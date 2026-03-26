Астрономы сделали уникальные снимки кометы 3I/ATLAS, пытаясь найти инопланетные технологии

Во время сближения с Солнцем комету было плохо видно с Земли, что побудило ученых найти креативное решение для наблюдения за ней.

Появились новые сведения о загадочной комете 3I/ATLAS, которую астрономы активно изучают уже несколько месяцев. Также ученые показали серию новых снимков этого космического объекта, пишет ORIGO.

В издании напомнили, что прошлым летом астрономическая система оповещения зафиксировала комету 3I/ATLAS, которая прилетела из другого уголка галактики. Это третий известный межзвездный "гость", заблудившийся в нашу Солнечную систему. Помимо структуры кометы, экспертов также интересовал вопрос о возможном искусственном происхождении объекта.

Астрономы заметили, что под воздействием сильного тепла лед и другие летучие вещества на поверхности 3I/ATLAS начали испаряться. Этот процесс дал исследователям отличную возможность тщательно изучить состав кометы.

Во время сближения с Солнцем комету было плохо видно с Земли, что побудило ученых найти креативное решение для наблюдения за ней. Европейское космическое агентство (ESA) поняло, что космический аппарат ESA JUICE находится в идеальном положении на своем пути к Юпитеру.

В издании отметили, что изначально космический аппарат не должен был проводить научные измерения на этом участке, но инженеры ESA быстро переработали программу. Благодаря этому в ноябре зонд в течение нескольких недель наблюдал за объектом с помощью пяти различных приборов. Передача данных была медленной из-за большого расстояния и близости Солнца, поэтому большая часть информации поступила на Землю только в феврале 2026 года.

По мнению экспертов, поведение небесного тела однозначно указывает на естественную комету, но астрономы воспользовались случаем для дополнительного исследования. В рамках исследования SETI китайские ученые нацелили на объект гигантский радиотелескоп под названием FAST. Они надеялись, что, возможно, смогут зафиксировать узкополосные радиосигналы, указывающие на наличие инопланетных технологий.

В издании добавили, что в ходе наблюдений в январе 2026 года действительно было обнаружено пять необычных сигналов. Однако последующие тщательные анализы показали, что они не исходили от далекой цивилизации. Сигналы на самом деле были вызваны радиочастотными помехами, создаваемыми наземными приборами.

