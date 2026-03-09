Одна из главных загадок Земли разгадана: ученые определили реальный возраст нашей планеты

Ученые узнали больше информации о ранних условиях на Земле.

Истинный возраст Земли долгое время был предметом споров. Теперь же ученым удалось приблизиться к разгадке, пишет Indian Defence Review.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Американского химического общества (ACS), обсуждается роль циркона в геохронологии - области науки, которая определяет возраст Земли с помощью радиоактивного распада. Изучая процесс распада урана в древних кристаллах циркона, ученые получили ценную информацию о реальном возрасте Земли, который, по их словам, составляет почти 4,54 миллиарда лет.

"Уран, который ученые называют родительским изотопом, радиоактивно распадается до свинца, выбрасывая протоны и нейтроны из ядра атома. Став свинцом, атом становится стабильным и больше не является радиоактивным", - рассказал геолог Руди Молинек.

Ученые отметили, что изотопы урана в течение миллиардов лет распадаются на свинец, создавая предсказуемую временную шкалу. По их словам, эту временную шкалу можно использовать для точного датирования горных пород и минералов.

В издании подчеркнули, что циркон является особенно полезным в этом процессе, так как он образуется в специфических условиях, которые удерживают уран, но исключают свинец. В результате кристаллы циркона служат капсулой времени, сохраняя исходные изотопы урана на момент их образования.

Кроме того, циркон сыграл важную роль в понимании образования самой планеты. Самые древние кристаллы циркона, найденные в гнейсе Акаста в Канаде, возраст которых оценивается примерно в 4,02 миллиарда лет, как заявляют ученые, предоставляют бесценную информацию о ранних условиях на Земле.

В недрах Земли нашли два "острова" размером с континент

Ранее в недрах Земли ученые обнаружили две гигантские структуры размером с континенты. Их возраст может достигать более полумиллиарда лет.

Согласно результатам исследования ученых Утрехтского университета, эти структуры значительно горячее окружающей мантии. К тому же их уникальные физические свойства ставят под сомнение устоявшиеся представления о внутреннем строении Земли.

