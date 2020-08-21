Зеленский: Украина готова массово производить вакцины от COVID-19

По словам президента, в Украине планируют создать научно-исследовательский центр, который будет специализироваться на разработке вакцин.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине отсутствуют технические возможности для проведения исследований и разработки любых вакцин, в том числе от коронавируса, однако созданы условия для их массового производства в случае получения соответствующей технологии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.

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«С начала пандемии мы собирали всех специалистов. У нас есть гениальные медики и это правда. Технически - у нас никаких вакцин не могли делать, ни разрабатывать с точки зрения науки и технического оборудования. При всем уважении к нашим медикам и ученым - они молодцы, ничего не было совсем, лабораторий никаких не было», - заявил Зеленский.

По словам президента, сейчас в Украине есть несколько предприятий, которые готовы массово производить вакцины. «Мы разговариваем с некоторыми странами, которые являются разработчиками вакцин ... Мы общаемся, что если нам удастся взять вакцину в той или иной стране - мы готовы ее массово производить, помогая другим странам, но, в первую очередь, помогая украинцам», - подчеркнул Зеленский.

«Вопрос здесь глобальный о науке, медицине и разработке вакцин на будущее, поэтому эта задача уже поставлена. Минздрав, премьер-министр собирают ученых. Мы будем делать отдельный серьезный центр, собирать ученых Украины, чтобы мы с вами к любым будущим вызовам были готовы. На это нужно время, но я считаю, что если есть желание - то все остальное мы сделаем», - добавил глава государства.

Вакцина от коронавируса: что известно

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19, из них 22 проходят клинические испытания в таких странах как Великобритания, Китай, США, Германия, Южная Корея, Япония и Канада.

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Специалисты и эксперты выразили сомнения в достоверности утверждения Путина.

4 августа заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в рамках сотрудничества с международным механизмом COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19) Украина может получить около 8 млн доз вакцины. По этому механизму Украина может получить партию вакцины для прививки около 20% населения.

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Автор: Константин Гончаров