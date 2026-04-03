В пустыне Австралии обнаружен 11-километровый 'шрам': он озадачил ученых

Ученые в конце концов смогли понять, кто и когда оставил этот шрам.

В пустыне Австралии обнаружен загадочный бледный шрам, простирающийся на многие километры, и ученые долгое время бились над разгадкой его происхождения.

Как пишет futura-sciences.com, спелеолог, искавший входы в пещеры на равнине Нуларбор - карстовом регионе на юго-востоке Австралии – случайно обнаружил на спутниковых снимках Google Earth длинный светлый шрам, тянущийся на многие километры. Эта любопытная находка быстро привлекла внимание исследователей, которые решили выяснить источник загадочного следа.

После ряда расследований загадка наконец была разгадана: шрам оказался не чем иным, как следом торнадо, о чем свидетельствуют типичные циклоидальные отметины – характерные изогнутые отпечатки, характерные для таких событий.

Видео дня

Мощные ветры торнадо на равнине Нурлабор буквально разъедали поверхность земли, прорезая полосу длиной 11 километров и шириной примерно от 160 до 250 метров.

Сравнивая спутниковые снимки, исследователи даже смогли определить дату этого события. Считается, что торнадо образовался в период с 16 по 18 ноября 2022 года, как сообщается в статье, опубликованной в журнале "Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science".

Исследователи предполагают, что торнадо должен был быть как минимум EF2 или, возможно, EF3 по расширенной шкале Фудзиты, чтобы оставить такой след. Если бы он пронесся по более населенному району, он причинил бы довольно серьезный ущерб. Полевые исследования показали, что торнадо длился всего около десяти минут, двигаясь с запада на восток и вращаясь по часовой стрелке.

