Динозавры-цераподы процветали в меловой период, но их ранняя история в средней юре оставалась во многом загадкой.

Группа палеонтологов из разных стран обнаружила в Марокко древнейшего из известных цераподов, группы небольших травоядных динозавров, которые прыгали на двух ногах, как современные птицы. Они принадлежали к орнитисхиям, динозаврам с "птицетазовыми" бедрами.

Как пишет Interesting Engineering, ученые нашли окаменелую кость верхней конечности в батском ярусе в формации Эль-Мерс III в горах Среднего Атласа, Марокко.

В своей работе группа написала, что этот "образец представляет собой старейшего в мире церапода". Ископаемое датируется приблизительно 168 миллионами лет и относится к батскому ярусу средней юры.

Видео дня

Над открытием работали исследователи из Музея естественной истории (Великобритания), Университета Бирмингема (Великобритания) и Университета Сиди Мохамеда бен Абделлы (Марокко). Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Отмечается, что динозавры-цераподы процветали в меловой период, но их ранняя история в средней юре оставалась во многом загадкой.

Хотя окаменелые следы указывали на то, что цераподы бродили в средней юре, единственным подтвержденным скелетным доказательством была одна бедренная кость, найденная в Великобритании. Пробел в палеонтологической летописи ограничил возможности палеонтологов изучать происхождение и раннюю эволюцию этих динозавров.

Важно, что новая окаменевшая бедренная кость имела особенности, которые определенно идентифицировали ее как принадлежащую цераподу. В частности, она обладала отличительной бороздкой, расположенной на задней поверхности проксимального конца бедренной кости, около верхушки. Исследовательская группа написала:

"Образец, хотя и фрагментарный, имеет характеристики, включая смещение головки бедренной кости на отчетливой шейке и сужение между головкой и большим вертлугом, которые объединяют его с цераподами, исключая других неорнитисхий".

Сообщается, что недавно обнаруженная бедренная кость цераподана примерно на 2 миллиона лет старше предыдущей древнейшей известной бедренной кости, найденной в Англии. Это подтверждает, что цераподаны разделились гораздо раньше, чем считалось ранее.

Открытие древней бедренной кости цераподана дает конкретные доказательства, подтверждающие давние теории об эволюционной истории группы. В отличие от ранее многочисленных окаменелых следов, эта окаменелость тела предоставляет анатомические детали, которые заполняют пробелы в наших знаниях.

По мнению ученых, эти материальные доказательства убедительно свидетельствуют о том, что в горах Среднего Атласа, вероятно, сохранились и другие останки церапода.

Новости об изучении динозвавров

Около 65 млн лет назад вымерли динозавры, благодаря чему на Земле образовалась среда, в которой могли процветать фрукты, в результате чего произошла эволюция приматов. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Palaeontology.

В частности исследователи нашли доказательства теории о решающей роли вымирания динозавров в эволюции фруктов. К примеру, группа огромных динозавров, которых называли зауроподами, существенно изменила свою среду, истребляя деревья и поедая большое количество растительности.

Вас также могут заинтересовать новости: