Дешевле Марракеша: назван недооцененный город в Марокко с потрясающими пляжами

В Танжере туристов ждут недорогие рестораны и красивые пейзажи.

Марокко становится все более популярным направлением для туристов. Одним из наиболее часто посещаемых городов страны является Марракеш, но путешественникам рекомендуют обратить внимание на еще одном место - Танжер, пишет Express.

Отмечается, что этот город расположен на севере Марокко между Средиземным морем и горами Эр-Риф. Он сочетает в себе испанскую, марокканскую и берберскую культуры.

В издании поделились, что отдых в Танжере обойдется дешевле, чем в Марракеше. По данным budgetyourtrip.com, средняя стоимость проживания для туристов, включая транспорт, еду, развлечения и проживание, составляет около 60 фунтов стерлингов (74 доллара).

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Такая бюджетность объясняется тем, что Танжер принимает не так и много туристов, подчеркнули в издании. Поэтому в городе можно найти много недорогих ресторанов.

Журналисты рассказали, что средняя стоимость обеда из трех блюд на двоих в Танжере составляет 19,96 фунтов стерлингов (24,62 доллара), тогда как в Марракеше пришлось бы заплатить 35,93 фунтов стерлингов (44,31 доллара).

В издании добавили, что в Танжер есть большое количество красивых пляжей с золотистым песком, в том числе Сол, который подойдет для семейного отдыха с маленькими детьми. Также есть пляж Ачаккар, с которого открываются уникальные виды на Атлантический океан.

Кроме того, туристам рекомендуют посетить городские базары. На этих рынках продаются необычные продукты, которые почти невозможно найти в других местах.

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