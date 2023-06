Некоторые из самых больших римских мозаик, найденных за 50 лет, были обнаружены на том же месте, возле станции "Лондон Бридж", в прошлом году.

В Лондоне были обнаружены остатки римского мавзолея "удивительного уровня сохранности". Он считается наиболее неповрежденным строением такого рода, обнаруженным в Великобритании.

"Невероятно редкая" находка была обнаружена на территории застройки The Liberty of Southwark, рядом с рынком Боро и станцией "Лондон Бридж". Об этом пишет The Guardian.

Раскопки гробницы последовали за открытием в феврале прошлого года одной из самых больших римских мозаик, найденных в Лондоне более чем за 50 лет на одном и том же месте. Находка включает в себя стены и внутренние перекрытия. В его центре находится поразительная мозаика, окруженная возвышением, на котором располагались захоронения. Сохранились и самые нижние ступеньки входа.

Уровень сохранности интерьера делает этот римский мавзолей самым нетронутым из когда-либо обнаруженных в Великобритании, отмечают в Лондонском археологическом музее (MOLA), который руководил археологическими исследованиями.

Есть планы на будущий публичный показ мавзолея, который претерпел существенные изменения. Вторая мозаика, расположенная непосредственно под первой, указывает на то, что она была возведена при жизни. Две мозаики похожи: центральный цветок окружен концентрическими кругами.

Хотя гробница была почти полностью разобрана, вероятно, в средневековый период, есть признаки того, что это было солидное здание, возможно, двухэтажное, и оно должно было использоваться более богатыми римлянами, возможно, как семейная гробница.

Хотя ни гробов, ни останков захоронений обнаружено не было, было найдено более 100 монет, а также куски металла, фрагменты глиняной посуды и несколько кровельных черепиц. На территории вокруг мавзолея обнаружено более 80 римских захоронений, в том числе медные браслеты, стеклянные бусы, монеты, глиняная посуда и даже костяной гребень.

