Это недорогие модели, но им есть что предложить своим владельцам.

Электромобили постепенно становятся все популярнее. Тем не менее некоторые водители не готовы покупать такие модели из-за их более высокой стоимости по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). К счастью, на вторичном рынке можно найти доступные авто.

В Top Speed назвали 10 отличных подержанных электромобилей с бюджетными ценниками. Это недорогие модели, но им есть что предложить своим владельцам.

10 отличных недорогих электромобилей с пробегом:

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Chevrolet Spark EV 1LT Toyota RAV4 EV Ford Focus Electric Nissan Leaf S BMW i3 Base Kia Soul EV Hyundai Ioniq Electric Base Volkswagen e-Golf SE Hyundai Kona Electric SEL Chevrolet Bolt EV LT

Chevrolet Spark EV оказался самым дешевым электромобилем в этом рейтинге. Тем не менее даже базовая комплектация 1LT может стать отличным выбором для тех, кто ищет полностью электрический и недорогой автомобиль, отмечают эксперты.

В издании подчеркнули, что Chevrolet Spark EV очень компактный, что упрощает его парковку. Также в интерьере можно найти все необходимое, не переплачивая за лишние функции.

Также в рейтинг вошел электрокроссовер Toyota RAV4 EV. Эта модель была разработана совместно с Tesla.

Главным недостатком Toyota RAV4 EV является небольшой запас хода. Эта модель способна проехать чуть менее 200 км без подзарядки. Тем не менее владелец получает практичный интерьер.

Самые надежные китайские автомобили 2025 года

Ранее в агентстве J.D. Power назвали самые надежные автомобили, которые выпускаются в Китае. В рейтинг вошли гибридные и полностью электрические модели.

В частности, в рейтинг вошли субкомпактный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV и компактный электрокроссовер Wuling Bingo Plus. Также надежным оказался Xiaomi SU7.

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