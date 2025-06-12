Специалисты отмечают, что цены на говядину и крупный рогатый скот растут на фоне сокращения предложения в регионах-производителях.

Украина существенно нарастила экспорт говядины в прошлом месяце, что было вызвано сокращением объемов производства в ряде стран и ростом мировых цен. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает Ассоциация производителей молока (АПМ).

"Спрос на красное мясо традиционно повышается с началом сезона шашлыка после майских праздников", - объясняет аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Так, в мае наши экспортеры поставили на внешние рынки 21 тонну свежей или охлажденной говядины. Это более чем в десять раз (или на 980%) превышает показатель прошлого месяца. При этом экспортная выручка составила $137 тыс., что почти в шесть раз (на 493%) больше по сравнению с апрелем.

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Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи этого товара за границу сократились. Экспорт свежей или охлажденной говядины сократился на 91% относительно мая 2024 года, а экспортная выручка - упала на 91%.

В общем, за первые пять месяцев текущего года экспорт говядины на внешние рынки сократился почти вдвое.

"В январе-мае 2025 года Украина отгрузила на внешние рынки 65,5 тонн охлажденной говядины (-93%) на сумму 407,1 тысячи долларов (-93%)", - отмечают в Ассоциации производителей молока.

Аналитики отмечают противоположную ситуацию с экспортом крупного рогатого скота (КРС). В мае 2025 года Украина экспортировала около 1,4 тысяч тонн КРС в живом весе. Это на 25% меньше, если сравнивать с апрелем этого года, но в 2,6 раза больше по сравнению с маем 2024-го. Денежная выручка от экспорта животных составила 2,89 миллиона долларов. Это на 47% меньше по сравнению с апрелем этого года и на 273% больше, если сравнивать с прошлогодним маем.

В общем, за год как фактические объемы экспорта, так и экспортная выручка от данного товара выросли более чем в 2,5 раза.

"В январе-мае 2025 года Украина экспортировала 8,5 тысяч тонн КРС живым весом (+126%) на сумму 18,85 миллиона долларов (+196%)", - добавляют аналитики.

Также Украина нарастила экспорт мороженой говядины: как за последний месяц, так и в целом за год.

"Натуральные объемы экспорта мороженой говядины из Украины в мае 2025 года составили 1,91 тысяч тонн, что на 6% больше относительно апреля текущего года и на 19% больше относительно мая 2024 года", - отмечают эксперты.

Экспортная выручка составила почти 7,78 миллиона долларов, что на 9% больше относительно апреля 2025 года и на 23% больше по сравнению с маем 2024-го.

В общем, за первые пять месяцев 2025 года объемы экспорта мороженой говядины выросли 18%, до 7,96 тысяч тонн, а выручка - на 8%, до 30,7 миллиона долларов.

Цены на мясо в мире растут

Специалисты отмечают, что цены на крупный рогатый скот и говядину растут на фоне сокращения предложения в регионах-производителях.

Рост цен был особенно заметным в первом квартале. Это связывают с тем, что сокращение внутреннего предложения происходило при стабильном спросе на продукцию.

Основные проблемы в данном случае - заболевания. В Европе и Великобритании фермеры столкнулись с блутангом, тогда как в Мексике - с паразитом New World screwworm.

Специалисты Rabobank прогнозируют, что производство говядины в мире в этом году может сократиться на 2%.

Отметим, что внешнеторговое сальдо в мае этого года было положительным и составило 9,82 млн долларов. При этом в мае Украина не импортировала КРС в живом весе.

Рынок агропродукции - главное

С 6 июня Евросоюз восстановил довоенные квоты на отечественную сельскохозяйственную продукцию, отменив "торговый безвиз", который действовал с 2022 года и был призван помочь Украине компенсировать последствия российско-украинской войны.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киев не понесет существенных денежных потерь в результате завершения торговых преференций со стороны ЕС.

Также недавно УНИАН сообщил, что Украина и Евросоюз обсуждают новые условия экспорта сельскохозяйственной продукции.

Посол ЕС в Украине Екатерина Матернова отметила, что Евросоюз планирует заключить с Украиной новое торговое соглашение до конца лета.

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