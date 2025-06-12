В столице во время удара РФ в ночь на 10 июня было одно из самых масштабных привлечений как личного состава ГСЧС, так и техники на ликвидацию последствий.

В течение последней недели Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) имела критические потери: в одном только Киеве россияне убили трех спасателей, еще 19 ранили во время ликвидации последствий предыдущих ударов. Об этом сказала на брифинге начальник Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан.

"За эту неделю наша семья ГСЧС имела потери. Потери критические. У нас погибли три ГСЧС-ника и на сегодня по Киеву 19 раненых. Из 19 раненых у одного крайне критическое состояние. Сегодня борются врачи за его жизнь. В стационаре у нас еще 6 спасателей, их состояние удалось стабилизировать, угрозы жизни нет, они проходят курсы лечения и в дальнейшем будет реабилитация. Им было перелито большое количество плазмы крови", - отметила Яшан.

По ее словам, 9 спасателей на сегодня уже находятся на амбулаторном лечении в медицинском центре ГСЧС.

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Также Яшан добавила, что в Тернополе 4 спасателя, которые получили ранения во время ликвидации последствий удара россиян, на сегодня находятся на стационарном лечении с ожогами. Их состояние - средней тяжести, стабильное. Еще один - уже выписан на службу.

А кроме того, как сообщила представительница ГСЧС, вчера на Харьковском направлении была еще одна потеря.

"Там планово работали наши пиротехники, разминировать территории. Прилетел дрон. И одного из них мы потеряли - были повреждения несовместимые с жизнью. А за жизнь двоих борются врачи. Вчера они были доставлены в медицинское учреждение Харькова, где оказана вся необходимая помощь. Одного из них оперировали почти всю ночь, чтобы стабилизировать состояние и спасти жизнь. На сегодня он крайне тяжелый, но стабильный. Относительно второго спасателя - будет проведено еще одно оперативное вмешательство, состояние его средней тяжести", - рассказала Яшан.

В то же время представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий подчеркнул, что спасательная служба "реагирует и будет реагировать" на все вызовы, спасатели готовы к любому развитию событий.

Он в частности отметил, что в Киеве во время удара в ночь с 9 на 10 июня было одно из самых масштабных привлечений как личного состава ГСЧС, так и техники.

"Если сравнить [две последние масштабные атаки РФ по Украине в ночь на 6 и 10 июня], то больше всего страдает Киев... Во время второй атаки повреждено более 100 объектов в 10 населенных пунктах в результате этого удара. Хочу сказать, что именно по Киеву это было одно из самых масштабных привлечений как личного состава [ГСЧС], так и техники. Даже подключали авиацию", - прокомментировал он.

Хорунжий напомнил, что работали два вертолета Главного управления разведки МО на тушении пожаров. Они сбросили более 40 тонн воды и очень помогли спасателям.

"Почему применили авиацию? Площадь пожаров была более 24 тыс кв м - это как 3,5 футбольных поля. Это огромные площади. И было принято решение подключить авиацию, которая может эффективно потушить эти пожары. И фактически в первый день все пожары были ликвидированы, кроме одного. И то речь идет о том, что еще два дня просто проливали очаги, которые тлеют. Были привлечены также пожарные катера. Особенность их в том, что они имеют мощные насосы и вода подавалась из Днепра этими насосами, которыми заправляли пожарные цистерны. И эта вода подавалась большим количеством в очаги пожаров", - отметил спикер ГСЧС.

По его словам, это позволило избежать распространения пожаров на другие объекты.

Всего к ликвидации последствий атаки привлекали более 700 спасателей и более 160 единиц техники ГСЧС и два вертолета ГУР. В Киеве ГСЧС работала после прилетов на 22 локациях. В Одесской области тогда спасатели работали на 6 локациях, в Киевской области - на 7 локациях. В целом враг атаковал 5 регионов и Киев.

Во время первой массированной атаки - в ночь на 6 июня - было поражено 10 областей и Киев.

"Погибло 7 человек и более 80 человек получили ранения. Среди погибших 3 сотрудника ГСЧС, которые выполняли задачи по ликвидации последствий обстрела и принимали участие в тушении пожара. Среди пострадавших двое детей и 24 сотрудника ГСЧС, из них 19 пострадали в том же месте, где погибли трое - это Соломенский район [Киева]. И пятеро [пострадавших] - это Тернополь, во время ликвидации масштабных пожаров, вызванных российским обстрелом", - напомнил Хорунжий.

Масштабные российские атаки последних дней

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня россияне осуществили комбинированную массированную атаку по Украине, запустив в целом более 450 средств воздушного нападения, в том числе 44 ракеты и более 400 беспилотников.

Вечером 6 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть информация о 80 пострадавших от ночной массированной атаки России по Украине, 4 человека погибли. Зеленский подчеркнул, что погибшие в Киеве - это спасатели, которые прибыли на место после первого удара и были убиты повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор - пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

Россияне повторили массированную атаку через несколько дней. Во время нового комбинированного удара в ночь с 9 на 10 июня враг запустил по Украине 322 средства воздушного нападения. Украинской ПВО удалось обезвредить 284 воздушные цели, в том числе ракеты, ударные БПЛА, в том числе имитаторы, а также две северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Основной удар врага был направлен против столицы Украины, сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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