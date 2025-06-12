Столица Рейкьявик – одно из самых дорогих мест в стране, особенно в плане проживания.

Исландия в последние годы пользуется повышенным интересом среди туристов со всего мира, однако также имеет репутацию весьма недешевого места.

Эксперт по путешествиям Алексис Авербук в своем блоге для Lonely Planet на примере исландской столицы Рейкьявика рассказала, во сколько в среднем обходится поездка в эту волшебную страну, и стоят ли полученные там впечатления уплаченных денег.

Средние цены в Исландии

ночь в бутик-отеле: 36 000-51 500 крон (285-408 долларов США)

ночь в гостевом доме с общей ванной комнатой: 22 000-29 000 крон (175-230 долларов)

ночь в общем номере хостела: 5000-7000 крон (40-55 долларов)

ночь в кемпинге: 1500-2500 крон (12-20 долларов)

пиво: 1050-1700 крон (8-14 долларов)

миска супа с хлебом: 1700-2500 крон (8-20 долларов)

хот-дог: 300-600 крон (2-5 долларов)

еда в кафе: 2500-5500 крон (20-44 долларов)

основное блюдо в дорогом ресторане: 4500-7000 крон (35-55 долларов)

Как сэкономить в Исландии

"Исландия недешева, а Рейкьявик – одно из самых дорогих мест в стране, особенно в плане проживания. Вы можете помочь себе, забронировав номер заранее, чтобы получить лучшие предложения, или посетив его не в высокий сезон. Бары и рестораны также дороги – тарелка супа и домашнего хлеба обойдется вам столько же, сколько стоит полноценный обед в Южной Европе. Чтобы сэкономить несколько крон, совместите питание вне дома с изрядной долей самостоятельного приготовления пищи. Еще один трюк с бюджетом? Купите алкоголь в магазине беспошлинной торговли в аэропорту по прибытии, чтобы сэкономить много денег", – посоветовала Алексис.

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Тем не менее, она уверена: то, что готова предложить туристам Исландия, точно стоит потраченных средств и усилий.

"Факт остается фактом: оно того стоит. Исландия – такая особенная страна, что независимо от того, сколько дней вы можете себе позволить, посещение окупится воспоминаниями на всю жизнь. Плюс, качество, как правило, высокое. Ваша щедрая поездка должна принести вам чистое, хорошо оборудованное жилье и вкусную домашнюю еду", – добавила эксперт.

Другие полезные советы по посещению Исландии

Когда лучше всего ехать в Исландию? По словам Алексис, улицы Рейкьявика заполняются с июня по август, так как туристы стекаются в Исландию ради относительно теплого летнего сезона, кажущегося бесконечным из-за дневного света, и доступа к сельской местности – некоторые из самых экстремальных горных дорог (так называемые дороги F) открыты только летом и закрываются к концу августа, когда лед и снег снова начинают накапливаться. Но и цены тогда самые высокие, так что нужно бронировать жилье, автомобили и даже туры как минимум за шесть месяцев наперед. Тем временем, весной и осенью в Исландии меньше людей, цены ниже, и все еще есть возможность добраться до большей части страны. А вот зима в Исландии – это время темноты и суровых приключений. Хотя световой день тут длится три-четыре часа в день, атмосферные восходы и закаты создают великолепные виды, и это шанс увидеть северное сияние. При этом многие загородные отели и рестораны закрываются или сокращают обслуживание, но сам Рейкьявик остается открытым для всех желающих – и цены тогда самые доступные. На сколько дней лучше ехать в Исландию? "Если вам нужно ограничить свою поездку, вы можете впитать большую часть атмосферы Рейкьявика и его главных достопримечательностей за два-три дня... Затем я бы, конечно, посоветовала еще как минимум два дня, чтобы выбраться в сельскую местность, отправиться на экскурсию по наблюдению за китами или выбрать любое другое из поразительных занятий", – рассказала опытная туристка. Легко ли передвигаться по Исландии? По словам Алексис, из аэропорта Рейкьявика, расположенного в 49 километрах от столицы, можно легко добраться на шатлах Flybus и Airport Direct, которые регулярно ходят до центра города (и это дешевле, чем такси), или же на общественных автобусах 55. Тем временем, по центру города приятно прогуливается пешком – автомобиль в Рейкьявике действительно не нужен, если у вас нет проблем с мобильностью. Для передвижения по исландской сельской местности можно либо арендовать автомобиль, либо присоединиться к одному из многочисленных туров и экскурсий. Общественные автобусные маршруты за пределами столицы ориентированы на исландские деревни и города, а обслуживание в некоторых районах зимой сокращается или прекращается вовсе. Железной дороги в Исландии нет. Какую одежду стоит взять в Исландию? Эксперт предупреждает, что погода в стране непредсказуема круглый год. "Солнечный день при температуре 16°C может легко превратиться в шторм и облака. Всегда берите с собой несколько слоев одежды и всегда берите их с собой в поход. В идеале у вас будет толстый, теплый шерстяной (или синтетический, который хорошо сохнет) нижний слой и водонепроницаемый внешний слой", – посоветовала она.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествия издания Сэм Сирс рассказал, что лучшим временем для посещения Исландии является осень – и этому есть целый ряд причин. Среди них – возможность увидеть северное сияние, дешевые авиабилеты и меньшее количество туристов.

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