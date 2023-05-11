На одной из стен древнего здания сохранились письмена. Также археологи обнаружили мебель, глиняные горшки и украшения.

Археологи в Египте обнаружили древнее поселение и захоронения византийской эпохи. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

Как сообщается, на одной из стен здания сохранились тексты молитв и молений, написанные черным. Также ученые нашли несколько полок, которые, вероятно, использовались для хранения вещей монахов, живших тут.

Во время раскопок археологи обнаружили здание с несколькими комнатами и дворик. Также были найдены складские постройки и печь.

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Помимо этого археологи раскопали несколько захоронений в деревянных гробах и мебель, однако они находятся в плохом состоянии. Ученые определили, что одно из захоронений принадлежит женщине. Рядом с ее могилой нашли ряд керамических изделий разных форм и размеров, набор синих и черных бусин для помолвки и два медных зеркала.

Последние новости из мира археологии

Как сообщал УНИАН, на дне Средиземного моря удалось обнаружить доисторическую дорогу. Ученые установили, что ее возраст достигает 7 тысяч лет и она прекрасно сохранилась под слоем морского ила.

В начале марта стало известно, что в Египте обнаружили уникального сфинкса. Он небольшого размера, однако на его лице изображена улыбка. Археологи предполагают, что это может быть изображение императора Клавдия.

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