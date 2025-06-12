Американская валюта упала до самого низкого уровня с марта 2022 года.

Последние торговые угрозы президента США Дональда Трампа привели к падению доллара в четверг до самого низкого уровня за три года, поскольку растущее беспокойство относительно торговли и геополитики создало новое давление на валюту.

Как пишет издание Financial Times, доллар снизился после того, как президент США заявил журналистам, что в течение следующих нескольких недель направит письма торговым партнерам с изложением новых тарифных ставок, поскольку в следующем месяце приближается конец 90-дневной паузы по так называемым "взаимным" пошлинам.

Доллар США упал на 0,8% относительно валютной корзины своих торговых партнеров, включая фунт и евро. Этот шаг означает, что валюта упала ниже минимума, которого она достигла после блиц-акции тарифов Трампа "День освобождения" в начале апреля, и до самого низкого уровня с марта 2022 года.

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"Комментарий (Дональда Трампа), безусловно, указывает на возобновление эскалации торговой напряженности в преддверии официального срока", - сказал Ли Хардман, старший валютный аналитик MUFG.

Хотя торговая напряженность продолжает давить на доллар, акции с тех пор восстановились после апрельского падения, индекс S&P 500 за последние дни достиг нового исторического максимума. Фьючерсные рынки в четверг показали падение индекса Wall Street на 0,5%. Акции также упали в Европе, индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,9%.

Более низкая, чем ожидалось, инфляция в США также повлияла на доллар на этой неделе, открыв путь для более быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Зато сигналы Европейского центрального банка на прошлой неделе о том, что он может приблизиться к концу цикла снижения ставок, подтолкнули евро вверх.

Отмечается, что эти шаги усилили падение доллара, который снизился примерно на 10% в этом году, поскольку экономические опасения относительно торговой войны сочетаются с беспокойством относительно роста дефицита и признаками того, что некоторые инвесторы уменьшают свое влияние на американские активы.

"Ослабление доллара США имеет еще значительное пространство для продолжения. Отход от идеи исключительности США повышает рисковую премию для американских активов и давит на стоимость доллара", - цитирует издание старшего экономиста компании Aviva Investors Василиоса Гионакиса.

Торговая война Трампа - важные новости

Президент США Дональд Трамп развязал торговую войну с основными партнерами, в частности с Европейским союзом. Как пишет обозреватель агентства Reuters Хьюго Диксон, Брюссель отвечает на недружественные шаги Вашингтона сдержанно, но это все равно обостряет противостояние.

12 мая Вашингтон и Пекин договорились о временном снижении тарифов на 90 дней: США снизили пошлины со 145% до 30%, а Китай - со 125% до 10%. Уже вскоре американский президент обвинил китайскую сторону в полном нарушении "тарифного перемирия".

5 июня, лидер Китая Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Америки провели телефонный разговор на фоне роста напряженности в торговой войне между странами.

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