Певица призналась, что давно мечтала создавать готическую музыку для фильмов.

Украинская певица Jerry Heil презентовала музыкальный фильм к песне на английском Love Me Hard. Как поделилась исполнительница в Instagram, этот проект она вынашивала много лет. По ее словам, песня в демо-версии существовала давно, но только сейчас сознание догнало то, что "родилось из подсознания".

"Это музыка, которую я всегда хотела писать. Следующим шагом было позволить себе по-настоящему услышать внутреннее "я". И теперь я готова выпустить ее наружу и позволить вам также услышать и увидеть ее", - отметила артистка.

Она призналась, что давно мечтала создавать готическую музыку для фильмов - более глубокую, чем привычная поп-культура.

Видео дня

"Это трек, который ты должен увидеть. Как в кино. Написанный как саундтрек к фильму, которого еще не существовало. Так мы его и создали", - добавила Jerry Heil.

В комментариях под видео поклонники "взорвались" эмоциями. Некоторые назвали клип лучшим из увиденных: "Каждый кадр - как сцена из большого кино". Другие в шутку написали, что Jerry Heil уже ждут награды: "Звонили с Грэмми и Оскара, спрашивали, когда Яна заберет статуэтки".

Многие комментаторы подчеркнули, что премьера стала новым уровнем для украинской поп-культуры: "Так обнаженно и честно - я в слезах", "Это прорыв".

Напомним, недавно Jerry Heil показала разрушенную студию звукозаписи после атаки россиян.

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